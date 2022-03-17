Москва, 17 марта, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Россия считает, что на территории Украины создавались компоненты биологического оружия. Об этом 17 марта в ходе брифинга сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

DFID — UK Department for International Development Биологическая опасность

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По его словам, ВС РФ также располагают документом, подтверждающим непосредственное участие Пентагона в финансировании военно-биологических проектов на Украине.

Кириллов обратил внимание на то, что соглашение о совместной биологической деятельности было заключено между военным ведомством США и министерством здравоохранения Украины, но по факту получателем денежных средств являются лаборатории украинского министерства обороны, расположенные в Киеве, Одессе, Львове и Харькове.

«Общий объём финансирования составил $32 млн», — привёл цифры представитель Минобороны.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что на Украине действовала и сеть из десятков лабораторий, где под руководством и при финансовой поддержке Пентагона проводились военно-биологические программы, в том числе эксперименты с образцами коронавируса, сибирской язвы, холеры, африканской чумы свиней и других смертоносных заболеваний. Как заявил президент России Владимир Путин, это даёт российской стороне основание полагать, что в непосредственной близости от РФ, на территории Украины, «по сути создавались компоненты биологического оружия».

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