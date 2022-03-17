Москва, , 15:50 — REGNUM Украина злоупотребила юрисдикцией Международного суда ООН, когда обратилась туда с иском против России. Об этом говорится в комментарии российского МИД, опубликованном 17 марта на сайте ведомства.

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Ранее Международный суд ООН в Гааге постановил, что России следует «немедленно приостановить» специальную военную операцию на Украине. В МИД РФ отметили, что у этого суда нет юрисдикции по данному украинскому иску, и российская сторона продолжит отстаивать этот факт.

«Обратившись с иском в Международный Суд по Конвенции о предотвращении геноцида и наказании за него, Украина явно злоупотребила его юрисдикцией», — подчеркнули в МИД.

В ведомстве добавили, что Киев и его западные покровители организовали беспрецедентное давление на суд.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не сможет принять во внимание решение Международного суда ООН по операции на Украине. Согласия в этом вопросе быть не может.

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