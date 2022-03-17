Москва, 17 марта, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Сейчас трудно прогнозировать, какое решение примет президент России Владимир Путин по вопросу помощи Бразилии в создании атомных подлодок, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Атомная подлодка «Александр Невский»

«С одной стороны, такой проект мог бы обеспечить хорошими заказами российских атомщиков и судостроителей.

Ведь он, вероятно, будет создаваться из расчета на российские топливные сборки, да и в обслуживании реакторов Бразилия будет тесно привязана к нам, во всяком случае, на начальном этапе. И стратегические отношения между нашими странами это тоже улучшит.

С другой, такой проект может стать мишенью для обвинений в передаче технологий и материалов, которые могут способствовать созданию Бразилией своего ядерного оружия, вызвать какие-то санкции, которые затруднят реализацию проекта.

При этом придется передать бразильской стороне чертежи и технологии, и эта довольно развитая судостроительная держава вполне может со временем стать конкурентом России.

В то же время в Бразилии довольно велико американское влияние, что также повышает риски срыва проекта.

С другой стороны, если этот проект не получит Россия, за него охотно ухватится Китай или Франция, которую недавно американцы выдавили с австралийского рынка.

Да и сами США могут передумать и договориться с Бразилией. Возможно, именно на это и рассчитывал бразильский президент, когда обращался к России.

Как сообщало ИА REGNUM, с просьбой помочь Бразилии разработать проект по созданию атомной подлодки обратился к президенту России Владимиру Путину его бразильский коллега Жаир Болсонару.

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