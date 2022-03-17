Кишинёв, 17 марта, 2022, 15:43 — ИА Регнум. В Молдавии нет угроз безопасности для граждан России, как и для остальных жителей. Об этом молдавский президент Майя Санду 17 марта журналистам.

Iulian Burcescu Майя Санду

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Главу республики попросили прокомментировать объявление посольства РФ в Кишинёве. Российские дипломаты отметили, что участились случаи дискриминации граждан России, и призвали сообщать об этом на специальный адрес.

«Все граждане Республики Молдова находятся в безопасности в нашей стране, независимо от того, говорят они на румынском или русском языках», — сказала Санду.

Она отметила, что сразу после начала спецоперации по денацификации Украины призвала всех жителей Молдавии к единству и не делать заявлений, которые могут расколоть общество.

Стоит отметить, что после обострения событий на Украине в Молдавии начали штрафовать водителей, которые на свои автомобили наносят знаки Z и V. Также в республике запретили ретрансляцию новостей российских телеканалов.