Минск, , 15:43 — REGNUM Россия предлагает Украине абсолютно приемлемый вариант соглашения. Об этом 17 марта заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS.

Александр Лукашенко President.gov.by

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«Я убежден, что в ближайшее время этот конфликт — операция России — закончится миром», — приводит его слова агентство БелТА.

Также Лукашенко отметил, что, по его мнению, если сейчас Владимир Зеленский откажется от заключения договора с президентом России Владимиром Путиным, потом первому придется подписывать акт о капитуляции.

«Скажу вам впервые главное: Россия предлагает Украине, Путин — Зеленскому, я это абсолютно точно знаю, абсолютно приемлемый вариант договора. И сегодня еще возможно, чтобы Украина с Россией договорились и Зеленский подписал с Путиным этот договор. Если Зеленский на это не пойдет, то, поверьте, ему придется с течением небольшого времени подписать акт о капитуляции», — пояснил белорусский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не проиграет в ходе конфликта на Украине.