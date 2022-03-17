Москва, 17 марта, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Биолаборатории на территории Украины получали финансирование от США, заявили 17 марта в Министерстве обороны РФ.

Argumenti.ru В разгар пандемии Россия оказалась в окружении биолабораторий США — эксперт

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Лаборатории, прикреплённые к украинскому министерству обороны, получили финансирование от США в объёме 32 млн долларов. В ведомстве уточнили, учреждения находятся в нескольких городах Украины — в Киеве, Одессе, Львове и Харькове.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские лаборатории вели исследования о передаче болезней людям от летучих мышей.