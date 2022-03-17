Донецк, 17 марта, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка, сообщает 17 марта представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14:50 (совпадает с мск) — населенный пункт Марьинка — город Донецк (Петровский район): выпущено шесть мин калибра 120 миллиметров», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 17 марта киевские боевики обстреляли из минометов и артиллерии Сигнальное на территории Донецкой Народной Республики.

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