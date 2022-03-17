Москва, , 15:38 — REGNUM Водохранилища Республики Крым заполнены на 90%, данные глава региона Сергей Аксёнов привёл на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, которое 17 марта проводит президент РФ Владимир Путин.

Северо-Крымский канал Александр Полегенько © ИА REGNUM

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Глава региона рассказал, что в сфере водоснабжения проведено более 300 мероприятий дополнительно. На сегодня в водохранилищах Крыма находится 140 миллионов кубометров воды — заполненность составляет 90%. На ту же дату в 2021 году в водохранилищах находилось 36 млн кубометров.

Глава региона отметил, что ведутся работы по расчистке Северо-Крымского канала, чтобы его полноценно запустить.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма заявил, что запуск Северо-Крымского канала решил вопрос водоснабжения региона.