Бишкек, 17 марта 2022, 15:38 — REGNUM В настоящее время в Киргизии насчитывается 23 высших учебных заведения, занимающихся подготовкой медицинских специалистов. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки республики сегодня, 17 марта.

Индийские студенты-медики
Индийские студенты-медики
Studyinrussia.ru

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В них обучаются 39 851 студент, из которых 31 786 — иностранцы. В том числе:

  • граждане Индии — 14 456,
  • граждане Пакистана — 9 725,
  • граждане Узбекистана — 5174,
  • граждане России — 668,
  • граждане Казахстана — 571,
  • граждане Таджикистана — 357,
  • граждане других стран дальнего зарубежья — 472,
  • граждане других стран ближнего зарубежья — 363.

В образовательном ведомстве отмечают, что в государственных медицинских вузах Киргизии обучаются 15 308 иностранных студентов, в частных — 16 478.

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