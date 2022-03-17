Бишкек, 17 марта, 2022, 15:38 — ИА Регнум. В настоящее время в Киргизии насчитывается 23 высших учебных заведения, занимающихся подготовкой медицинских специалистов. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки республики сегодня, 17 марта.

Studyinrussia.ru Индийские студенты-медики

Читайте также: Российские вузы выделили на треть больше квот для студентов из Киргизии

В них обучаются 39 851 студент, из которых 31 786 — иностранцы. В том числе:

граждане Индии — 14 456,

граждане Пакистана — 9 725,

граждане Узбекистана — 5174,

граждане России — 668,

граждане Казахстана — 571,

граждане Таджикистана — 357,

граждане других стран дальнего зарубежья — 472,

граждане других стран ближнего зарубежья — 363.

В образовательном ведомстве отмечают, что в государственных медицинских вузах Киргизии обучаются 15 308 иностранных студентов, в частных — 16 478.

Читайте также: В Киргизии намерены установить стоимость обучения на врача не ниже $3000