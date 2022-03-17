77% студентов медицинских вузов Киргизии — иностранцы
Бишкек, 17 марта, 2022, 15:38 — ИА Регнум. В настоящее время в Киргизии насчитывается 23 высших учебных заведения, занимающихся подготовкой медицинских специалистов. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки республики сегодня, 17 марта.
Studyinrussia.ru
Индийские студенты-медики
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В них обучаются 39 851 студент, из которых 31 786 — иностранцы. В том числе:
- граждане Индии — 14 456,
- граждане Пакистана — 9 725,
- граждане Узбекистана — 5174,
- граждане России — 668,
- граждане Казахстана — 571,
- граждане Таджикистана — 357,
- граждане других стран дальнего зарубежья — 472,
- граждане других стран ближнего зарубежья — 363.
В образовательном ведомстве отмечают, что в государственных медицинских вузах Киргизии обучаются 15 308 иностранных студентов, в частных — 16 478.
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