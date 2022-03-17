Москва, , 15:37 — REGNUM Решение ФРС США повысить ставку отразится на темпах роста инфляции в Америке только с лагом в 9−10 месяцев. Об этом 17 марта на своей странице в социальной сети написал профессор ВШЭ, инвестбанкир Евгений Коган.

Логотип ФРС США Kurtis Garbutt

«Будем откровенны: поднятие ставки [ФРС США] реально отразится на инфляции с лагом в 9−10 месяцев, — сказал Коган. — То есть в 2023 году — да. В текущем — вряд ли. Да и не закладываются в расчеты грядущие новые социальные и геополитические изменения этого года. А они будут, ибо неизбежны. Безработица в текущем году, как ожидается, составит 3,5%, так же, как и в следующем. В 2024 году ФРС ждет безработицу на уровне 3,6% против ранее прогнозируемых 3,5%. Реакция рынков в целом положительная. Почему? Все просто — все в пределах ожиданий. Но есть один момент, который вполне может заставить рынки начать весьма нервничать. Это тот факт, что на будущем заседании (вполне возможно) будет анонсирована некая продажа активов с баланса ФРС. И вот это штука весьма неприятная для рынков».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Коган дал прогноз о том, какой будет инфляция в США по итогам 2022 года.

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