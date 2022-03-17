Красногорск, 17 марта 2022, 15:36 — REGNUM Боевик группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), планировавший теракт, получил 19 лет лишения свободы. Об этом 17 марта сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления Российской Федерации по Московской области Ольга Врадий.

Суд
Суд

Она рассказала, что 21-летний боевик, являющийся гражданином одного из соседних государств, готовил террористический акт в Подмосковье. Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений и приговорил к лишению свободы.

По решению суда, первые три года мужчина должен провести в тюрьме, ещё 16 лет — в колонии строгого режима.