* ИГ — запрещённая в России организация

Красногорск, , 15:36 — REGNUM Боевик группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), планировавший теракт, получил 19 лет лишения свободы. Об этом 17 марта сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления Российской Федерации по Московской области Ольга Врадий.

Суд

Она рассказала, что 21-летний боевик, являющийся гражданином одного из соседних государств, готовил террористический акт в Подмосковье. Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений и приговорил к лишению свободы.

По решению суда, первые три года мужчина должен провести в тюрьме, ещё 16 лет — в колонии строгого режима.