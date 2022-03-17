Москва, , 15:36 — REGNUM По итогам 2022 года инфляция в США будет более 5%. Об этом 17 марта за своей странице в социальной сети написал профессор ВШЭ, инвестбанкир Евгений Коган, комментируя решение Федрезерва США повысить ставку.

ФРС США. Вашингтон Dan Smith

«Прогнозируется, что ВВП США увеличится на 2,8% по итогам 2022 года против прогнозируемых в декабре 4%. В 2023 году предполагается рост на 2,2%, в 2024 году — на 2%. Цифры излишне оптимистичные, — сказал Коган. — Но все происходящие события в Европе крайне далеки от США, и вообще Америка, как обычно, может сделать неплохой гешефт на происходящем. Думаю, и здесь немного оптимистичнее того, что произойдет в реальности. Полагаю, что по итогам 2022 инфляция будет более 5%. Причина простая: новые разрывы логистических цепочек».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Коган сообщил о том, долго ли в США будет сохраняться высокая инфляция.

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