Кострома, 17 марта, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Костромская область позволит предприятиям, применяющим упрощенную систему налогообложения, не платить налоги 3 месяца. Об этом сообщает администрация региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В результате принятия меры бюджет региона временно недополучит около 1 млрд рублей. В случае нехватки средств на исполнение социальных обязательств — выплату пособий, зарплат бюджетникам, обеспечение работы образовательных, медицинских учреждений область будет пользоваться федеральными деньгами.

Отсрочка коснётся 10 тысяч организаций и ИП, в которых работают более 100 тысяч человек. Компании могут направить средства на восполнение оборотных средств, что поможет сдерживать цены от высоких скачков. В дальнейшем власти региона намерены продумать льготы по налогу на имущество, аренде муниципального и государственного имущества.