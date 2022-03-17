Минск, , 15:32 — REGNUM С территории Украины по Белоруссии были запущены как минимум две ракеты «Точка-У». Об этом 17 марта в интервью японскому телеканалу TBS заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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«В последнюю неделю они осуществили пуск двух ракет. Как минимум двух ракет «Точка-У» по территории Белоруссии», — уточнил белорусский лидер.

По его словам, к счастью, их удалось сбить.

«Поэтому если они будут провоцировать нас постоянно, мы вынуждены будем отвечать», — пообещал Лукашенко, слова которого приводит агенство БелТА.

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Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о том, что Белоруссия перехватила украинскую ракету «Точка-У» в районе реки Припять. По его словам, Минск пытаются втянуть в проводимую Россией спецоперацию.