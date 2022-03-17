Санкт-Петербург, 17 марта, 2022, 15:40 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге представили специалистам проект будущего памятника поэту Александру Блоку. Деталями работы над проектом поделились 17 марта на градостроительном совете Петербурга, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Материалы заседания градостроительного совета Петербурга Памятник Александру Блоку (эскиз)

Инициатором сооружения памятника поэту выступила администрация Адмиралтейского района Петербурга, в пределах нынешней территории которого жил Блок. Архитектором проекта выступил Иван Кожин, а непосредственно скульптором является Евгений Ротанов.

Место расположения памятника выбрано возле дома на Набережной реки Пряжки, д. 22−24В, там, где находилась квартира поэта. В ходе работы над памятником обсуждали различные варианты расположения постамента на аллее сквера. Предполагались три варианта: возле набережной на реке Пряжка, посреди аллеи и на противоположном конце, лицом к улице Декабристов.

Авторы проекта пока остановились на последнем варианте. Четырёхметровая скульптура, немного наклонённая, будет смотреть в глубину улиц города и как бы «двигаться» вперёд. При оформлении образа поэта решили уйти от классических вариантов.

«Образ Блока такой я взял, потому что это как бы тропа поэта, липовая аллея. Сама композиция классическая: запахнут в шинель-пальто. Шинель-пальто — это как бремя революционное, — объясняет скульптор. — Характер Блока — такая это замкнутость, это не Маяковский, размахивающий рукой».

«По-моему, образ найден удивительно точно, — заключил рецензент проекта. — Я призываю градостроительный совет поддержать проект памятника».

Члены градсовета также поддержали проект, однако вопрос расположения всё же поднимался неоднократно. Эксперты настаивали на переносе памятника к набережной реки Пряжки, к примеру, ввиду особенностей падения света и расположения музея-квартиры Блока. Так, при размещении возле перекрёстка освещённость фигуры после полудня и до вечера будет смотреться как силуэт, поэтому необходимо обратить его лицом к набережной реки.

Вместе с тем один из членов градостроительного совета отметил, что для установки памятника необходима справка от комитета финансов Петербурга. Однако на фоне экономической обстановки комитет может и не предоставить необходимые средства, что отодвинет установку монумента на несколько лет вперёд.