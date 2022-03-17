Тбилиси, 17 марта, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, находящемуся в заключении в тюрьме в Рустави, якобы стало известно о готовящейся «провокации» против Грузии. Об этом политик 17 марта заявил во время заседания Тбилисского городского суда.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

«Есть информация от дипломатических служб разных стран, в том числе от спецслужбы одной из серьезных стран, что против Грузии готовится очень большая провокация», — сказал Саакашвили.

По его словам, на территории Абхазии и Южной Осетии возле грузинской границы якобы планируется некий инцидент, в котором обвинят грузинскую оппозицию. На этом основании Москва потребует от Тбилиси объявить нейтралитет и «нейтрализовать деятельность оппозиции».

Саакашвили уверен, что грузинское правительство сразу согласится на условия России. Экс-президент считает, что нейтралитет станет «упразднением государственности» для Грузии.

Стоит отметить, что в Грузии очередной раз обострилось противостояние между правящей партией «Грузинская мечта» и оппозицией. В этот раз всё началось из-за отказа Тбилиси поддержать антироссийские санкции. Грузинские оппозиционеры требуют жёстких мер в отношении России. В правительстве республики обвиняют оппозицию в намерении втянуть Тбилиси в конфликт с Москвой.