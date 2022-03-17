Саратов, 17 марта, 2022, 16:00 — ИА Регнум. В Саратове в полицию обратился представитель кредитной организации и заявил о предоставленной недостоверной информации одним из покупателей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Саратовской области.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кредит

Со слов заявителя, в одном из магазинов неизвестный, предоставив недостоверные сведения о себе, оформил в кредит мобильную технику и аксессуары. Сумма ущерба составила 112 511 рублей.

В причастности к преступлению подозревают 37-летнего жителя Волгоградской области. Мужчину задержали. Он сознался в содеянном и до решения суда находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщало ИА REGNUM, у 52-летней жительницы села Булгаковка Воскресенского района Саратовской области знакомые забрали документы и долгое время получали за нее пенсию, не оставляя женщине средств к существованию.

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