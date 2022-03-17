Бишкек, , 15:31 — REGNUM На протяжение почти восьми лет иностранный банк обслуживает и оформляет заработные платы сотрудников и депутатов парламента Киргизии. Об этом заявил депутат Арслан Малиев на заседании законодательного собрания сегодня, 17 марта.

Парламент Киргизии Kenesh.kg

По его словам, это может свидетельствовать о том, что бывшие чиновники аппарата парламента, возможно, были замешаны в коррупционных схемах.

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Депутат выступил с предложением отказаться от услуг этой финансовой организации и перевести счета аппарата парламента в киргизстанские государственные банки.

«Если мы патриоты, то все депутаты перейдут на банковские карты наших банков», — подчеркнул парламентарий.

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