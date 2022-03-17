Москва, 17 марта, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Республике Крым больше не угрожает водный дефицит, об этом заявил 17 марта на совещании у президента РФ Владимира Путина глава Крыма Сергей Аксёнов.

Александр Полегенько ИА REGNUM Северо-Крымский канал

Он сообщил о мерах, которые принимались в регионе для устранения водного дефицита. По его словам, в связи открытием Северо-Крымского канала необходимость в строительстве опреснительной установки в регионе отпала.

«Крыму по воде ничего не угрожает», — заявил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение восьми лет власти боролись с вододефицитом на Крымском полуострове, возникшем после перекрытия поступления воды из Днепра в Северо-Крымский канал. В конце февраля дамба, воздвигнутая со стороны Украины, была уничтожена, сейчас вода поступает в канал самотёком.