Минск, , 15:27 — REGNUM Россия не проиграет в ходе конфликта на Украине, заявил 17 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он рассказал, что в ходе конфликта с Украиной Россия не проиграет. Также белорусский лидер пообещал ответить Киеву, если провокации по отношении к Минску будут продолжены.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что странам Запада не удастся втянуть его страну в конфликт на Украине.