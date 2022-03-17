Минск, 17 марта, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Россия не проиграет в ходе конфликта на Украине, заявил 17 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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Он рассказал, что в ходе конфликта с Украиной Россия не проиграет. Также белорусский лидер пообещал ответить Киеву, если провокации по отношении к Минску будут продолжены.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что странам Запада не удастся втянуть его страну в конфликт на Украине.