Москва, , 15:26 — REGNUM Высокая инфляция в США сохранится дольше, чем ожидалось ранее. Об этом 17 марта на своей странице в социальной сети написал профессор ВШЭ, инвестбанкир Евгений Коган.

Флаг ФРС FOX 52

«Прошло историческое заседание ФРС. Как и ожидалось, в ФРС США объявили о повышении процентной ставки на 0,25 процентных пункта. К концу 2023 года ставка может вырасти уже до 3%, — написал экономист. — На следующем заседании регулятор может объявить о сокращении объема активов на балансе. ФРС показала, что геополитика и военные действия в Европе добавляют неопределенности, и в среднесрочной перспективе приведут к давлению на цены и экономическую активность. В целом высокая инфляция в США будет сохраняться дольше, чем ожидалось ранее. Короче, четкое и однозначное признание: друзья, ситуация с инфляцией частично вышла из-под контроля».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что федеральная резервная система США поменяла тактику.

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