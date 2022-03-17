Бишкек, , 15:25 — REGNUM Власти Киргизии намерены сдать в аренду фермерам почти 500 тысяч гектаров малопродуктивных пастбищ. Об этом заявила представитель Министерства сельского хозяйства республики Гульнура Жакыпбекова на брифинге сегодня, 17 марта.

Киргизия Иван Шилов © ИА REGNUM

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По ее словам, соответствующий законопроект уже прошёл первое чтение в парламенте и сейчас направлен на второе чтение, а после его принятия эти пастбища передадут в государственный земельный фонд.

«Затем проведут конкурсы, по итогам которых определят, какие фермеры получат эти земли для их дальнейшего повышения урожайности. Срок аренды составит от пяти до двадцати лет», — подытожила чиновница.

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