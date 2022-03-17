Москва, , 15:24 — REGNUM Пакет поддержки от Минэнерго РФ действительно выглядит весьма объемным, но нужно понимать, что эти меры не будут стимулировать рост на отечественном энергорынке, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Александр Ковалев.

Энергетики на восстановительных работах Пресс-служба диафиза Калугаэнерго

«К примеру, смягчение штрафов по невыполнению сроков вводов по программам КОММОД и ДПМ ВИЭ, вероятнее всего, приведет к тому, что модернизация и строительство новых электростанций задержатся на несколько лет.

Так, уже стало известно о том, что строительство Родниковской ВЭС, ввод которой в эксплуатацию был запланирован на 2024 год, временно отменено.

Главная мысль всех этих мероприятий скрыта в словах регулятора о том, что углеродная нейтральность к 2050 году уже точно не может быть достигнута в текущих условиях.

Это само по себе многое говорит о перспективах отечественной электроэнергетики в ближайшие годы», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минэнерго РФ направило в правительство перечень мер поддержки топливно-энергетического комплекса (ТЭК) на фоне антироссийских санкций.

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