Москва, 17 марта, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Пакет поддержки от Минэнерго РФ действительно выглядит весьма объемным, но нужно понимать, что эти меры не будут стимулировать рост на отечественном энергорынке, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Александр Ковалев.

Пресс-служба диафиза Калугаэнерго Энергетики на восстановительных работах

«К примеру, смягчение штрафов по невыполнению сроков вводов по программам КОММОД и ДПМ ВИЭ, вероятнее всего, приведет к тому, что модернизация и строительство новых электростанций задержатся на несколько лет.

Так, уже стало известно о том, что строительство Родниковской ВЭС, ввод которой в эксплуатацию был запланирован на 2024 год, временно отменено.

Главная мысль всех этих мероприятий скрыта в словах регулятора о том, что углеродная нейтральность к 2050 году уже точно не может быть достигнута в текущих условиях.

Это само по себе многое говорит о перспективах отечественной электроэнергетики в ближайшие годы», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минэнерго РФ направило в правительство перечень мер поддержки топливно-энергетического комплекса (ТЭК) на фоне антироссийских санкций.

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