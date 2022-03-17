Минск, 17 марта, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Страны Запады не смогут втянуть Белоруссию в конфликт на Украине, заявил 17 марта президент республики Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Он рассказал, что Белоруссия не будет принимать участие в конфликте на Украине — странам Запада не удастся её втянуть. При этом отметил, что Россия не проиграет в ходе данного конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, Лукашенко пообещал ответить Киеву, если тот продолжит провокации в отношении Белоруссии.