Минск, , 15:22 — REGNUM Белоруссия ответит Украине в случае продолжения эскалации в отношении Минска. Об этом 17 марта в интервью японскому телеканалу TBS заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Если только Украина будет продолжать эскалацию в отношении Белоруссии, то мы ответим», — цитирует агентство БелТА белорусского лидера.

Лукашенко пояснил, что речь идёт, в частности, о планируемом Киевом в момент конфликта 23−24 февраля нанесении удара по территории Белоруссии.

«Я об этом говорил. С четырёх точек. Мы это предотвратили. Они нарушают нашу государственную границу — летательными аппаратами, вертолёт и так далее», — добавил Лукашенко.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские военные не участвуют в специальной операции на Украине. Он подчеркнул, что Минск не собираемся ввязываться в эту операцию, которую Россия проводит в Украине, потому что «там предостаточно своих воинов».