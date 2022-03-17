Кирово-Чепецк, Кировская область, , 15:18 — REGNUM На Всероссийских соревнованиях «Олимпийцы России» обладательница Большого хрустального глобуса Наталья Непряева стала победительницей спринтерской гонки. Об этом 17 марта сообщает ИА REGNUM.

Наталья Непряева Granada

Непряева преодолела дистанцию за 4 минуты 26 секунд.

Второй стал заняла Анастасия Фалеева, которая уступила победительнице 0,19 секунды. Замкнула тройку лучших Екатерина Смирнова, отставшая на 7,13 секунды.

Напомним, Всероссийские соревнования «Олимпийцы России» проходят в Кирово-Чепецке.

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