Кирово-Чепецк, Кировская область, 17 марта 2022, 15:18 — REGNUM На Всероссийских соревнованиях «Олимпийцы России» обладательница Большого хрустального глобуса Наталья Непряева стала победительницей спринтерской гонки. Об этом 17 марта сообщает ИА REGNUM.

Наталья Непряева
Наталья Непряева
Granada

Непряева преодолела дистанцию за 4 минуты 26 секунд.

Второй стал заняла Анастасия Фалеева, которая уступила победительнице 0,19 секунды. Замкнула тройку лучших Екатерина Смирнова, отставшая на 7,13 секунды.

Напомним, Всероссийские соревнования «Олимпийцы России» проходят в Кирово-Чепецке.

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