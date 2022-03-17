Некрасовское, Ярославская область, , 15:18 — REGNUM В Некрасовском районе Ярославской области 17 марта избран новый глава, им стал Павел Кулаков. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Павел Кулаков

Действующий глава Алексей Коротаев не стал заявлять свою кандидатуру на конкурс. Всего на должность претендовали четыре человека.

Депутаты районной думы избрали большинством голосов Павла Кулакова, который сейчас работает главой Константиновского сельского поселения Тутаевского района. Алексею Коротаеву на заседании вручили знак отличия за труды «Во благо земли Некрасовской».

В Константиновском сельском поселении теперь предстоят выборы главы.

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