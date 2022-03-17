Красногорск, , 15:18 — REGNUM Трасса «Таврида» должна быть достроена в кратчайшие сроки. Об этом 17 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Следует максимально оперативно завершить строительство последнего, восьмого этапа автомобильной трассы «Таврида». Я знаю, проехал по «Тавриде». Шикарная трасса. Ну, а последний этап готов уже более чем наполовину, и это очень важно — это ключевой участок всей магистрали! С вводом его в эксплуатацию будут открыты новые, удобные и современные подъезды к Севастополю», — заявил Путин.