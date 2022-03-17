Рим, , 15:31 — REGNUM Обвинения в дезинформации отверг главный редактор итальянской газеты La Stampa, где ранее был опубликован без пояснений снимок из Донецка с последствиями удара украинской армии. О своей позиции главред Массимо Джаннини рассказал 17 марта ТАСС.

Донецк. Здания на Киевском проспекте Татьяна Полоскова © ИА REGNUM

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На первой полосе издания была опубликована фотография из Донецка, где 14 марта разорвалась кассета ракеты «Точка-У», запущенной с украинской стороны. В заголовках вина за происходящее была возложена на Россию.

По словам Джаннини, он хотел показать ужасы происходящего на Украине. Называть это дезинформацией — наговор. Позднее, уже после критики в адрес газеты, он заявил, что издание днём ранее освещало последствия взрыва в Донецке «Точки-У».

«Мою точку зрения можно разделять или не разделять, но нельзя сказать, что La Stampa занимается дезинформацией», — заявил главный редактор.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал публикацию в итальянской газете «чудовищным подлогом», а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила издание в «особом цинизме».

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