Красногорск, , 15:17 — REGNUM Госпрограмма по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя должна быть продлена. Об этом 17 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Предлагаю продлить действие государственной программы социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя», — заявил Путин.

«Увеличить срок её реализации до 2027 года. Планка была 2025 год, но нужно сделать сейчас до 2027 с перспективой до 2030. Разумеется, предусмотрев из федерального бюджета необходимые объёмы финансирования», — указал он.

Президент подчеркнул, что по всем инфраструктурным проектам при этом работа должна быть ускорена.