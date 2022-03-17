Донецк, , 15:16 — REGNUM Киевские боевики обстреляли из минометов и артиллерии Сигнальное на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 17 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

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Уточняется, что обстрел Сигнального со стороны ВСУ был зафиксирован в 14:50 (совпадает с мск) и в ходе него по населенному пункту было выпущено пять мин калибра 120 мм и пять снарядов калибра 22 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские силовики дважды обстреляли два населенных пункта на территории Луганской Народной Республики (ЛНР).