Минск, 17 марта, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Белоруссия ответит Украине на провокации, если они будут продолжаться, заявил 17 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Он предупредил, что Минск ответит Киеву, если Украина продолжит эскалацию и провокации против Белоруссии.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о сбитой возле реки Припять украинской ракете «Точка-У».