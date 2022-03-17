Париж, 17 марта, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Новый опрос, проведенный институтом Elabe, ставит президента Франции Эммануэля Макрона на первое место на президентских выборах, за ним следует Марин Ле Пен, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон — Ле Пен

Эммануэлю Макрону приписывают 31% голосов. Глава государства закрепляет отрыв от остальных претендентов. Марин Ле Пен приписывают 18% голосов.

На третьем месте, по опросам, идет Жан-Люк Меланшон 14% голосов, затем Валери Пекресс с 11,5% голосов, а на пятом месте Эрик Земмур с 10,5% голосов.

Во втором туре президентских выборов изучаются два сценария развития событий. Первый — противостояние между Эммануэлем Макроном и Марин Ле Пен. Действующий глава набрал бы 59,5% голосов, в его оппонент — 40,5%. Второй сценарий — гонка Эммануэля Макрона и Жан-Люком Меланшона. Здесь тоже разрыв между двумя кандидатами составил бы 66,5% и 33,5% соответственно.

Опрос проводился среди 1587 жителей материковой части Франции в возрасте от 18 лет и старше, в том числе 1469 человек, зарегистрированных в избирательных списках.