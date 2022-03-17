Нижний Тагил, Свердловская область, 17 марта, 2022, 15:12 — ИА Регнум. В Нижний Тагил Свердловской области прибыла семья беженцев с Украины. Женщина с двумя детьми поселилась у родственников. Об этом пишут СМИ со ссылкой на замглавы городской администрации Валерия Сурова.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

По словам чиновника, семья находится в Нижнем Тагиле уже две недели. Детей определили в учебные заведения, обеспечили питанием. Суров отметил, что всего город готов принять 1,6 тысяч беженцев. Для их размещения предусмотрены база «Соловьиная роща» и гостиница на Старателе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 февраля из ДНР и ЛНР была объявлена эвакуация. Первых беженцев доставили на Средний Урал 1 марта. Власти оказали прибывающим всю необходимую помощь.