Москва, , 15:11 — REGNUM Насколько известно, Япония пока не планирует выходить из договора в одностороннем порядке, о чем заявил премьер-министр страны Фумио Кисида, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Александр Ковалев.

Мирный атом Иван Шилов © ИА REGNUM

«В случае, если подобное решение будет принято, то прямым следствием станет разрыв взаимоотношений стран в рамках разработки технологий использования «мирного атома», которые подразумевали обмен экспертами и совместные исследовательские программы.

Куда более серьезным может стать потенциальное исключение России из МАГАТЭ, которое существенно ограничит возможности страны в рамках международных проектов, логистики и технологий», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, выход Японии из двустороннего соглашения с Россией о сотрудничестве по мирному применению атомной энергии «мог быть неверно истолкован» международным сообществом и российской стороной, заявил японский премьер-министр Фумио Кисида.

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