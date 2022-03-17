Москва, 17 марта 2022, 15:11 — REGNUM Насколько известно, Япония пока не планирует выходить из договора в одностороннем порядке, о чем заявил премьер-министр страны Фумио Кисида, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Александр Ковалев.
Как сообщало ИА REGNUM, выход Японии из двустороннего соглашения с Россией о сотрудничестве по мирному применению атомной энергии «мог быть неверно истолкован» международным сообществом и российской стороной, заявил японский премьер-министр Фумио Кисида.
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