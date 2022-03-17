Москва, 17 марта, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Насколько известно, Япония пока не планирует выходить из договора в одностороннем порядке, о чем заявил премьер-министр страны Фумио Кисида, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Александр Ковалев.

Иван Шилов ИА REGNUM Мирный атом

«В случае, если подобное решение будет принято, то прямым следствием станет разрыв взаимоотношений стран в рамках разработки технологий использования «мирного атома», которые подразумевали обмен экспертами и совместные исследовательские программы.

Куда более серьезным может стать потенциальное исключение России из МАГАТЭ, которое существенно ограничит возможности страны в рамках международных проектов, логистики и технологий», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, выход Японии из двустороннего соглашения с Россией о сотрудничестве по мирному применению атомной энергии «мог быть неверно истолкован» международным сообществом и российской стороной, заявил японский премьер-министр Фумио Кисида.

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