Уфа, , 15:14 — REGNUM Завод по производству нефтехимической продукции могут построить в индустриальном парке «Уфимский» в Башкирии. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Нефтехимическое предприятие. Башкирия PressGPNS

Сообщается, что новый инвестор заинтересован в размещении на территории индустриального парка производства нефтехимической продукции. На реализацию проекта инвестор намерен направить около 400 млн рублей и создать 50 рабочих мест.

Отмечается, что в этом индустриальном парке инвесторы могут получить различные налоговые льготы и выгодные условия аренды. Кроме этого, данная территория обеспечена всей необходимой транспортной и инженерной инфраструктурой.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены производить разбрасыватели минеральных удобрений.