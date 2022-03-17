Душанбе, , 15:11 — REGNUM Курс наличного доллара в столичных банковских пунктах обмена валюты после его корректировки Национальным банком Таджикистана остается практически неизменным. Об этом сообщает Азия Плюс.

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Издание напоминает, что 9 марта регулятор изменил официальный курс доллара к местной валюте сразу на 15% — с 11,3 сомони за один доллар до 13 сомони.

Курс покупки сегодня, 17 марта, установлен, в среднем в зависимости от банка, 13 сомони за один доллар, а курс продажи —13,04 сомони.

«В банках только приобретают американскую валюту, но не продают. Сотрудники обменных пунктов ссылаются на её отсутствие», — сообщает издание.