17 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В ночь с 12 на 13 марта ракетные силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана нанесли удар по окрестностям города Эрбиль на севере Ирака. Согласно официальной позиции КСИР, целью удара стала база израильской разведки МОССАД. Эту информацию косвенно подтверждают некоторые израильские СМИ. Пользуясь нежеланием США влезать в ближневосточные дела, Иран обещает продолжать наносить удары по позициям своих противников и тем самым усиливать своё влияние на события, происходящие в регионе.

Артемий Шарапов, , 18:57 — REGNUM На протяжении последних десятилетий территория Ирака превратилась в арену гибридного противостояния между США и их союзниками с одной стороны и Ираном и местными повстанцами с другой. Апофеозом этого противостояния стало убийство армией США командующего иранским подразделением «Кудс» генерала Касема Сулеймани 3 января 2020 года. После смерти Сулеймани ряд проиранских иракских военизированных группировок объявил США негласную войну, которая продолжается с переменным успехом. Несмотря на то, что США официально свернули своё военное присутствие в Ираке, де-факто их базы продолжают функционировать в штатном режиме.

Пуск ракет «Шахаб-3». Иран Hossein Velayati

Именно эти базы становятся целью нападений местных группировок, таких как Асхаб аль-Кахф и Асаиб Ахль аль-Хакк. Однако их действия до поры не наносили США существенного урона. Тем не менее активность местного сопротивления привела к тому, что США в Ираке решили заручиться поддержкой своих ключевых союзников — Израиля. По данным иранских СМИ, на территории Ирака была развёрнута агентура израильской разведки МОССАД, а её главные базы развёрнуты в «зелёной зоне» Багдада и в Иракском Курдистане.

Правительство региона, пользующегося широкой автономией в составе Ирака, негласно предоставило израильским военным территорию, вплотную примыкающую к базам армии США. Это было сделано в рамках программы по установлению отношений между Курдистаном и Израилем — двумя сильнейшими неарабскими силами в регионе. Этому союзу, в свою очередь, также потворствуют США.

В Иране неоднократно заявляли, что не потерпят израильского присутствия у своих границ. Однако до поры не предпринимали конкретных шагов в этом направлении. Возможность представилась в начале марта 2022 года. Внимание США приковано к событиям на Украине, поэтому Иран может позволить себе действовать, не опасаясь возмездия. Предлогом для атаки по израильским военным объектам (которая готовилась на протяжении последних лет) стала гибель двоих высокопоставленных офицеров иранской разведки, убитых в результате авиаудара ВВС Израиля. Иран заранее анонсировал акцию возмездия, однако угроза была оставлена без внимания.

ВВС Израиля Idf.il

В ночь на 13 марта в окрестностях города Тебриз были развернуты пусковые установки баллистических ракет «Фатх-110». Предположительно, заправка ракет произошла на одном из секретных объектов КСИР, высеченном в скалах. Примерно в 01:00 по местному времени с территории Ирана были выпущены от 6 до 10 ракет. Часть из них взорвалась в окрестностях консульства США и базы ВВС США. Однако целью атаки, по информации правительства Ирана, стала именно база израильской разведки. Об этом, в частности, заявил генерал КСИР Исмаил Гаани, посетивший Ирак через несколько дней после атаки.

Израильское правительство инцидент не прокомментировало. Однако ряд израильских СМИ заявил о том, что в Ираке погибли несколько сотрудников разведки МОССАД, что косвенно подтверждает заявление иранской стороны.

Отказ США от ответной атаки на Иран был воспринят многими политическими силами в Ираке как знак: Вашингтон не может себе позволить влезать в ближневосточные дела, а значит — Иран сейчас серьёзно усилил свои позиции.

Одним из результатов иранской атаки стало формирование нового иракского правительства. Ранее ряд местных политических сил выступал против того, чтобы включать в состав правительства проиранские партии, опасаясь возмездия со стороны США. Однако теперь Тегеран получил возможность поставить «своих» людей на ключевые должности в соседней стране.

Эрбиль (сс) Ask Gudmundsen

И, скорее всего, ракетная атака на Эрбиль приведёт к ещё большим изменениям на политической карте Ближнего Востока. Вопрос в том, решится ли Иран закрепить успех. В Тегеране прямо заявили, что будут продолжать вести войну с «израильским агрессором», однако не назвали цель своей будущей атаки. Предположительно, Иран может использовать сложившуюся геополитическую ситуацию для того, чтобы атаковать военные объекты в Израиле с территории Сирии. И в этом случае Тель-Авиву точно не стоит рассчитывать на США. Особенно в контексте того, что Белый дом пытается урегулировать отношения с Ираном и не пойдёт на масштабную эскалацию.

Вопрос в том, готов ли Израиль к открытому противостоянию со своим главным региональным противником. Или тоже будет вынужден сдать позиции на ряде ключевых для себя направлений.