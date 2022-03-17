Красногорск, , 15:08 — REGNUM После нового пакета антироссийских санкций бизнесу теперь уже нет смысла воздерживаться от работы в Крыму. Об этом 17 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«После начала военной операции на Украине последовал новый пакет санкций. после новых санкций Запада крупный российский бизнес может прийти в Крым», — заявил Путин.

«Введённые против России ограничения, конечно, создают немало проблем. Но не только проблемы создают — они открывают для нас новые возможности, в том числе сейчас есть все условия для того, чтобы крупные российские бизнес-структуры, которые, прямо скажем, раньше опасались каких-то санкционных мер… ну теперь им нечего бояться. Теперь они могут спокойно приходить, включая, кстати, и банки, на полуостров и активно работать в регионе», — указал он.

Президент отметил, что власти такую деятельность бизнеса обязательно поддержат.