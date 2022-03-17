Луганск, 17 марта, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Киевские силовики дважды обстреляли два населенных пункта на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 17 марта сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Уточняется, что 14:25 (совпадает с мск) ВСУ произвели обстрел Калиново, выпустив по населенному пункту шесть снарядов калибра 22 мм.

Также указывается, что в 14:30 украинские боевики обстреляли Золотое-5 из миномёта 120 мм и выпустили по нему 10 мин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый замминистра иностранных дел Луганской Народной Республики Анна Сорока заявила, что западные страны не замечают трагедии жителей республик Донбасса и ведут против региона информационную войну.