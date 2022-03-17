Луганск, 17 марта 2022, 15:07 — REGNUM Украинские боевики обстреляли из артиллерии и миномета поселок городского типа Калиново и Золотое-5 в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 17 марта сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские боевики обстреляли город Стаханов в Луганской Народной Республике.
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