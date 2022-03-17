Луганск, 17 марта, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли из артиллерии и миномета поселок городского типа Калиново и Золотое-5 в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 17 марта сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В 14:25 (совпадает с мск) ВСУ выпустили по Калиново 6 снарядов из 122-мм артиллерийского орудия, а в 14:30 — 10 мин из 120-мм миномета по Золотому-5», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские боевики обстреляли город Стаханов в Луганской Народной Республике.

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