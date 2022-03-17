Ташкент, , 15:07 — REGNUM Молодежь Узбекистана получила возможность бесплатно обучаться в вузах Франции, посольство этой страны в Узбекистане выделило 50 грантов для обучения. Об этом 17 марта сообщает Подробно.уз.

Узбекистан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Направления обучения, которые можно выбрать — это нефть и газ, электроэнергетика, возобновляемые источники энергии, геология и горное дело, ядерная техника, электротехника, аэрокосмическая техника и гражданская авиация, автомобилестроение, информационные технологии и искусственный интеллект и другое», — говорится в публикации.

Отмечается, что французская сторона возьмет на себя возмещение стоимости обучения, получение визы, расходы на проезд в обе стороны, проживание, питание и транспортные расходы, приобретение учебной и научной литературы и медицинское страхование.