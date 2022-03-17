Донецк, , 15:07 — REGNUM Вооружённые формирования Украины совершили новый обстрел Петровского района Донецка. Об этом 17 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Артобстрел Mil.gov.ua

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В представительстве рассказали, что в 14:50 был открыт огонь из населённого пункта Марьинка, находящегося под контролем украинских националистов. В ходе атаки было выпущено шесть мин калибром 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские войска уже обстреляли ряд населённых пунктов республики, в том числе и столицу.