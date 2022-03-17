Екатеринбург, , 15:05 — REGNUM В Екатеринбурге появится новая улица. Она соединит Академический район с микрорайоном Широкая речка. Городская администрация ищет подрядчика для проведения работ. Документ размещен на сайте госзакупок.

Деньги

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Улица Хрустальногорская расположится от проспекта Сахарова до Суходольской. Ради появления новой дороги потребуется перепрофилировать русло реки Патрушихи. Его сдвинут южнее. Подрядчика для строительства магистрали выберут до 25 марта текущего года. Проект планируют завершить в 2023 году. Его стоимость оценили в 877 млн рублей.

Благодаря появлению новой дороги местные жители смогут быстро добраться из Академического района до центра города. На данный момент больших магистралей, связывающих развивающиеся микрорайоны с остальной частью города, нет.