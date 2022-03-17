Красногорск, , 15:04 — REGNUM Вопрос стабильного обеспечения крымчан чистой водой постепенно решается. Об этом 17 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Шаг за шагом решается и вопрос стабильного обеспечения крымчан и севастопольцев чистой, именно чистой и качественной водой», — заявил Путин.

«Сразу после 2014 было организовано бурение артезианских скважин и переброска воды из водохранилищ в горной части полуострова к Симферополю и Керчи. Отремонтирована часть сетей водоснабжения, что позволило сократить потери в системе ЖКХ. Это была большая проблема, все это хорошо знают, потому что десятилетиями в этом смысле там ничего не делалось», — указал он.